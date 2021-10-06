Губерниев высказался о решении УЕФА изобразить Крым в составе Украины

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразить Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.

«Думаю, что в таких вещах не может быть политической подоплёки. Художники могут ошибаться, в этой карте есть и другие неточности, насколько я слышал. Если авторы логотипа прилетят в Симферополь, они не увидят украинских пограничников, солдат и полицейских. Крым — это русская земля, что всем понятно», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, России не надо реагировать на решение УЕФА изображать Крым в составе Украины.

«Они могут рисовать всё, что им угодно. Нам нужно развивать российский футбол. Мы станем ещё сильнее, а Крым — наш», — сказал он.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА изобразил Крым в составе Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024.