Губерниев высказался о решении УЕФА изобразить Крым в составе Украины

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразить Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.
Губерниев высказался о решении УЕФА изобразить Крым в составе Украины
  • РИА Новости

«Думаю, что в таких вещах не может быть политической подоплёки. Художники могут ошибаться, в этой карте есть и другие неточности, насколько я слышал. Если авторы логотипа прилетят в Симферополь, они не увидят украинских пограничников, солдат и полицейских. Крым — это русская земля, что всем понятно», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению комментатора, России не надо реагировать на решение УЕФА изображать Крым в составе Украины.

«Они могут рисовать всё, что им угодно. Нам нужно развивать российский футбол. Мы станем ещё сильнее, а Крым — наш», — сказал он.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА изобразил Крым в составе Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить