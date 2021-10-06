В Госдуме отреагировали на включение Крыма в состав Украины на презентации УЕФА

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на то, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил Крым частью Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.

«УЕФА где-то проявляет жёсткость и настойчивость, а где-то — безволие и нерешительность. В данной ситуации, может, по незнанию. Возможно, не знают географию люди. Уже с 2014 года Крым является частью России. Либо это неуважение к жителям Крыма и гражданам России. Не слышат и не видят их», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Российский футбольный союз (РФС) и дипломатические ведомства не оставят это без внимания.

Во время презентации чемпионата Европы была показана карта Европы, на которой Крым включён в границы Украины.

Ранее Кафанов рассказал, что Черчесов больше не считает себя вратарём.