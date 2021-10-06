Кафанов рассказал, что Черчесов не считает себя больше вратарём

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, был ли у него разговор с бывшим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым о вратарском искусстве.

«Один раз. Потому что он всегда говорит: «Всё, я стал тренером, я больше не вратарь». Хоть и говорю ему, что бывших вратарей не бывает, он отвечает: «Нет, нет, всё. По вратарям больше говорить не хочу. Уже всё забыл, это в прошлом», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Черчесов в период своей футбольной карьеры выступал на позиции вратаря.

Он возглавлял команду с 2016 по 2021 годы. На посту главного тренера сборной России его сменил Валерий Карпин.

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