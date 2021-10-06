Кафанов рассказал о манере Дзюбы исполнять пенальти

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о манере нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы исполнять пенальти.

В пример приводились два незабитых пенальти в прошлом сезоне.

«Сильно пробить он уже не может, потому что остановился и бьёт фактически с места. Чаще всего — низом. И даже если в угол, то достать удар можно, потому что он наносится не сильно, не с разбега. Так его и поймали. Артёма и Егор Бабурин переиграл, но дали перебить. Думаю, Дзюба в обозримом будущем так бить больше не будет, поскольку он умный нападающий и сделал выводы», — цитирует Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи против Словакии и Словении в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Ранее Смолов обратился к Николичу после его увольнения с поста тренера «Локомотива».