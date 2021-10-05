Смолов обратился к Николичу после его увольнения с поста тренера «Локомотива»
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«Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам», — написал Смолов в Instagram.
5 октября «Локомотив» уволил с поста главного тренера Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.
В текущем розыгрыше чемпионата «Локомотив» (17 очков) идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23).
Ранее Смолов прокомментировал отказ нападающего «Зенита» из Санкт-Петербурга Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду.