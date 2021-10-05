Смолов обратился к Николичу после его увольнения с поста тренера «Локомотива»

Нападающий столичного «Локомотива» Фёдор Смолов поблагодарил Марко Николича за работу на посту главного тренера московского клуба.

«Марко, спасибо за совместную работу! Вы классный человек и тренер! Успехов вам», — написал Смолов в Instagram.

5 октября «Локомотив» уволил с поста главного тренера Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

В текущем розыгрыше чемпионата «Локомотив» (17 очков) идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (23).

Ранее Смолов прокомментировал отказ нападающего «Зенита» из Санкт-Петербурга Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду.