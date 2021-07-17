С националистическим лозунгом: что известно об изменении формы украинских футбольных клубов

Украинская ассоциация футбола обязала все команды Премьер-лиги и Профессиональной лиги Украины использовать на форме игроков новый логотип. На нём изображена карта государства с включённым российским Крымом, а также националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». В УЕФА предпочли не комментировать нововведение, а в Госдуме РФ его назвали очередной провокацией. Светлана Журова заявила, что в стране продолжают смешивать спорт и политику, а Дмитрий Свищёв призвал российскую сторону никак не реагировать на произошедшее.

История с использованием украинскими футбольными властями политических лозунгов получила продолжение после окончания чемпионата Европы. Как сообщили СМИ, Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла ряд изменений в регламент проведения местных чемпионатов. Помимо прочего, она обязала все команды, принимающие участие в Украинской премьер-лиге (УПЛ), Кубке и Суперкубке Украины, использовать обновлённый логотип. На нём должна присутствовать карта государства, куда включили российский Крым, а также националистические лозунги «Слава Украине» и «Героям слава!».

Символика должна быть нанесена на заранее установленное место — лицевую часть футболок, посередине груди — между логотипами клуба и его технического спонсора. По словам президента УАФ Андрея Павелко, исполком организации «единогласно поддержал инициативу». Он добавил, что такая же нашивка будет присутствовать и на форме всех судейских бригад.

В России резко осудили нововведение УАФ в связи с тем, что данный лозунг служил официальным приветствием в «Украинской повстанческой армии» (УПА)* и считается националистическим. И эксперты, и простые любители футбола сошлись во мнении, что речь идёт об очередной провокации Украины. В то же время олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова признала, что в данном случае российская сторона никак не может повлиять на произошедшее.

«Они и дальше будут делать свои очередные провокации. На этом украинцы не остановятся. Уверена, что они продолжат смешивать спорт и политику. Лучший наш ответ на такие провокации — статья Владимира Владимировича Путина. Она появилась не просто так», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

С её мнением согласился и Дмитрий Свищёв. Он подчеркнул, что украинцы имеют право распоряжаться формой на своё усмотрение, однако включение не принадлежащей им территории выглядит странно.

«Внутри чемпионата Украины они могут делать всё что хотят. Но включение туда территории РФ — это удивительно. И ставить националистические лозунги — это тоже их решение. Думаю, не надо на это никак реагировать. Это очередной недружественный шаг наших соседей, но у нас уже коллективный иммунитет», — отметил Свищёв.

Кроме того, депутат предположил, что целью нововведения является провокация российской стороны.

«Прежде всего, наверное, хотят как-то попытаться воздействовать на нас. Не знаю, насколько нам будет интересно, что делается во внутреннем чемпионате Украины. Мне лично неинтересно, как и большинству российских болельщиков», — сказал Свищёв «Чемпионату».

При этом в Европейском союзе футбольных ассоциаций (УЕФА) предпочли не комментировать неоднозначное нововведение.

«Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом», — приводит ответ УЕФА РИА Новости.

Напомним, скандал с формой сборной Украины разгорелся перед стартом Евро-2020. УАФ презентовала футболки, на которых присутствовали изображение контура государства с включённым российским Крымом, а также националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Учитывая, что национальной команде предстояло выступать на международной арене (а потенциально и проводить матчи в Санкт-Петербурге), в России выразили негодование по этому поводу, так как посчитали, что речь шла о явной провокации.

Изначально в УЕФА не нашли в дизайне политической подоплёки, однако после письма Российского футбольного союза (РФС) поменяли своё мнение и обязали убрать вторую часть неоднозначной фразы. При этом контуры государства не попали под запрет, так как, по заявлению представителей организации, именно в таком виде их признаёт ООН.

Павелко попытался оспорить это решение, но в УЕФА были непреклонны. В ответ исполком украинской ассоциации единогласно признал фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!» лозунгом национальной команды.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).