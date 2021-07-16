Аршавин назвал объединение с чемпионатом Украины лучшим вариантом для РПЛ

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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, который ныне является директором департамента развития молодёжного футбола клуба по спортивным вопросам, рассказал, как Российской премьер-лиге можно стать более привлекательной.
Аршавин назвал объединение с чемпионатом Украины лучшим вариантом для РПЛ
  • РИА Новости

«Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

По его мнению, лучшие два клуба из Азербайджана ничем не хуже команд второй восьмёрки РПЛ. Он отметил, что в случае объединение нужно будет взять по две команды из каждой страны, а из России оставить 12.

«Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесётся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ», — сказал Аршавин.

Ранее Аршавин объяснил неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов.

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