Аршавин назвал объединение с чемпионатом Украины лучшим вариантом для РПЛ
- РИА Новости
«Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию», — цитирует Аршавина «Чемпионат».
По его мнению, лучшие два клуба из Азербайджана ничем не хуже команд второй восьмёрки РПЛ. Он отметил, что в случае объединение нужно будет взять по две команды из каждой страны, а из России оставить 12.
«Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесётся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ», — сказал Аршавин.
Ранее Аршавин объяснил неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов.