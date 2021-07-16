Аршавин объяснил неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов

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Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, который ныне является советником генерального директора клуба по молодёжному футболу, поделился мнением о причинах неудачных выступлений команды в Лиге чемпионов.
Аршавин объяснил неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

«Если я скажу, что не хватает денег, надо мной посмеются. Но если смотреть составы, «Зенит» будет условно 25-м по бюджету в ЛЧ. По бюджету «Зенит» слабее команд, которые выходят в 1/8 финала», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

По его мнению, проблема также заключается в самой Российской премьер-лиге, а конкретно в её уровне. Он допускает, что помочь могут в данной ситуации изменение лимита на легионеров, подготовка тренеров и смена формата проведения чемпионата.

«В какую сторону? Сделать пульку, чтобы играли с первой по восьмую и с девятой по 16-ю команды. Но урезание клубов — плохо, да и увеличение — тоже. Мы и так еле 16 набираем», — добавил Аршавин.

«Зенит» становится чемпионом России последние три сезона. При этом в двух последних розыгрышах Лиги чемпионов сине-бело-голубые занимали последнее место в своей группе.

Ранее Аршавин высказался о своей фразе про ожидания.

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