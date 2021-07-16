Аршавин высказался о своей фразе про ожидания

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал свою фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы», сказанную после вылета национальной команды с чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Аршавин высказался о своей фразе про ожидания
  • РИА Новости

«Это не моя фраза. Она есть в каждой книге по психологии. Я понимал всё, что говорю. Просто тогда пресса была заинтересована в том, чтобы повесить неудачу на одного игрока. Я с этим справился», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

Полузащитник ответил на вопрос, сказал бы он то же самое при возможности вернуться.

«Этим людям — да. Они подменяли понятия и хотели показать, что вступаются за весь народ», — сказал он.

Аршавин играл за сборную России с 2002 по 2012 год. В составе национальной команды полузащитник провёл 74 матча и забил 17 мячей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не расстанется с Рассказовым, несмотря на поиски правого защитника.

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