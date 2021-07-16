СМИ: «Спартак» не расстанется с Рассказовым, несмотря на поиски правого защитника

Короткая ссылка
Московский «Спартак» не планирует расставаться с защитником команды Николаем Рассказовым, несмотря на намерение подписать правого защитника.
СМИ: «Спартак» не расстанется с Рассказовым, несмотря на поиски правого защитника
  • ©spartak.com

Как сообщает Sport24, главный тренер «Спартака» Руй Витория рассчитывает на Рассказова.

Рассказов — воспитанник московского клуба. В составе москвичей он провёл 50 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи. С августа 2020 года играл в аренде в тульском «Арсенале», в составе которого провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Рубин» расторг контракт с Давиташвили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить