СМИ: «Спартак» не расстанется с Рассказовым, несмотря на поиски правого защитника

Московский «Спартак» не планирует расставаться с защитником команды Николаем Рассказовым, несмотря на намерение подписать правого защитника.

Как сообщает Sport24, главный тренер «Спартака» Руй Витория рассчитывает на Рассказова.

Рассказов — воспитанник московского клуба. В составе москвичей он провёл 50 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи. С августа 2020 года играл в аренде в тульском «Арсенале», в составе которого провёл 16 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Рубин» расторг контракт с Давиташвили.