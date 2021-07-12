На Украине раскритиковали футболистов национальной команды за фотографию с Бастой

«Стыдно за таких игроков команды. Миколенко и Яремчук выложили фотографию с Бастой, который отличился гастролями в Крыму и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинца о Крыме. Спасибо, что пока хотя бы не фотографируются с российскими солдатами», — написал Стерненко в своём Telegram-канале.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Украина заняла третье место в группе C и прошла в плей-офф, уступив в 1/4 финала Англии. Россия заняла четвёртое место в группе B и вылетела с турнира.

Ранее в Госдуме предложили организовать товарищеский матч между Россией и Украиной.