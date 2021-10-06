Колосков прокомментировал решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразить Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.

«Изображение Крыма в составе Украины я рассматриваю как не соответствующее действительности. А Союз европейских футбольных ассоциаций оценивает это согласно уставу, по которому Федерация футбола Крыма до сих пор является составной частью Федерации футбола Украины», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

По его мнению, до тех пор пока Крым не будет официально признан территорией России, УЕФА будет изображать полуостров в составе Украины.

«Дюков отреагировал на форму, наверное, и здесь ответит. Этот вопрос достаточно тонкий, здесь нужно обладать соответствующими полномочиями, чтобы делать какие-то заявления», — сказал он.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА изобразил Крым в составе Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024.