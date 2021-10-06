В Госдуме отреагировали на решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины

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Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразить Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.
В Госдуме отреагировали на решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины
  • РИА Новости

«К сожалению, русофобское настроение добралось и до Союза европейских футбольных ассоциаций. УЕФА пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

По мнению депутата, есть два варианта, почему УЕФА принял такое решение.

«Либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо УЕФА попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации», — сказал он.

Свищёв отметил, что на месте Российского футбольного союза (РФС) подготовил бы письмо с объяснением ситуации.

«Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность», — подытожил депутат.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА изобразил Крым в составе Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024.

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