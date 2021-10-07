Хусаинов считает, что полуфинальный матч Лиги наций показал мужественность Карасёва

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Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о работе российского судьи Сергея Карасёва в матче 1/2 финала Лиги наций между сборными Италии и Испании.
Хусаинов считает, что полуфинальный матч Лиги наций показал мужественность Карасёва
  • Reuters

«Сергей превосходно провёл игру. Он был на оптимальном расстоянии от всех эпизодов и принимал решения самостоятельно. Встреча показала не только хорошее движение, понимание игры и принятие решений, но даже мужественность Карасёва», — приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Карасёв удалил Бонуччи по делу.

«Зная, что за спиной этого назначения рука Розетти, и зная, что итальянские фанаты всегда очень болезненно относятся к арбитрам, которые обслуживают игры с их участием, Сергей всё равно удалил Бонуччи», — сказал он.

Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.

На 42-й минуте игры Карасёв удалил с поля защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Ранее нападающий сборной Италии Федерико Кьеза выразил мнение, что Карасёв ошибочно удалил Бонуччи в матче с Испанией.

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