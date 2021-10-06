Карасёв удалил Бонуччи в матче 1/2 финала Лиги наций Италия — Испания

Российский арбитр полуфинального матча Лиги наций УЕФА между сборными Италии и Испании Сергей Карасёв удалил Леонардо Бонуччи.

Игра проходит в Милане на поле стадиона «Сан-Сиро».

Карасёв на 41-й минуте показал Бонуччи вторую жёлтую карточку.

Российскому судье помогают Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр матча — голландец Пол ван Букель.

После первого тайма испанская сборная ведёт со счётом 2:0. Дубль оформил Ферран Торрес.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как национальная команда будет играть в обороне в октябрьских матчах квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре.