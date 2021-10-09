Тренер сборной Словакии: играли слишком хорошо, чтобы победить Россию

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал поражение в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года от команды России (0:1).

«Большое разочарование, мы показали хорошую игру и могли добиться результата. Играли даже слишком хорошо. Это была лучшая игра за все время, комбинационная игра удалась», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

По его словам, в футболе всё решают эпизоды в штрафной, которе не удалось реализовать. Он добавил, что не будет предъявлять претензии к игрокам.

Игра, которая состоялась в Казани, прошла при явном преимуществе гостей. Словаки владели мячом 70% времени и нанесли по воротам 25 ударов. У команды России — 10. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее бывший комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин высказался об неубедительной победе сборной России над командой Словакии в отсутствие форварда Артёма Дзюбы.