Тренер сборной Словакии: играли слишком хорошо, чтобы победить Россию
- Reuters
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«Большое разочарование, мы показали хорошую игру и могли добиться результата. Играли даже слишком хорошо. Это была лучшая игра за все время, комбинационная игра удалась», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».
По его словам, в футболе всё решают эпизоды в штрафной, которе не удалось реализовать. Он добавил, что не будет предъявлять претензии к игрокам.
Игра, которая состоялась в Казани, прошла при явном преимуществе гостей. Словаки владели мячом 70% времени и нанесли по воротам 25 ударов. У команды России — 10. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.
В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.
Ранее бывший комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин высказался об неубедительной победе сборной России над командой Словакии в отсутствие форварда Артёма Дзюбы.