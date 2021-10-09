Губерниев — о матче Россия — Словакия: играли плохо, но важен результат
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«Сразу отвечу. Да, играли плохо. Очень слабо. С таким составом нужно было хоть как-то победить. Карпин это сделал. Ясно было, что игры не будет», — написал Губерниев в Telegram-канале.
Он призвал сильно не критиковать российскую команду.
Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.
Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.
В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.
Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча со Словакией.