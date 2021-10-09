Губерниев — о матче Россия — Словакия: играли плохо, но важен результат

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал качество игру сборную России с командой Словакии в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Губерниев — о матче Россия — Словакия: играли плохо, но важен результат
  • AP
  • © Roman Kruchinin

«Сразу отвечу. Да, играли плохо. Очень слабо. С таким составом нужно было хоть как-то победить. Карпин это сделал. Ясно было, что игры не будет», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Он призвал сильно не критиковать российскую команду.

Сборная России обыграла Словакию со счётом 1:0. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра. 

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча со Словакией.

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