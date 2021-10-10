Кобелев считает, что сборная России обязана выходить на чемпионат мира по футболу

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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении.
Кобелев считает, что сборная России обязана выходить на чемпионат мира по футболу
  • РИА Новости

«Я ожидаю с нашей стороны игру лучше, чем со Словакией. Но это вторично, важен положительный результат. Все понимают, что если мы не победим Словению, то пройти в Катар будет проблематично», — приводят слова Кобелева «Известия».

По мнению тренера, Словения не выделяется на фоне России или Словакии.

«И Словении необходимо побеждать. Мы понимаем, что выбор у тренера среди футболистов ограниченный, вряд ли на поле выйдет кто-то новый. Схема, может быть, будет другая в этой игре, но чудес ждать точно не стоит. Все те, кто играл со Словакией, выйдут и против Словении. Поэтому ожидания у меня связаны исключительно с положительным результатом, который, повторяю, очень важен для нас. Ведь когда мы говорим о национальной команде, мы подразумеваем весь российский футбол. Сборная России обязана выходить на чемпионат мира по футболу. А с первого места или через стыки — значения не имеет», — сказал он.

Встреча России со Словенией состоится 11 октября в Мариборе. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира чемпионата мира российская сборная с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Словакией в игре седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

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