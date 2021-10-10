Кобелев считает, что сборная России обязана выходить на чемпионат мира по футболу

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении.

«Я ожидаю с нашей стороны игру лучше, чем со Словакией. Но это вторично, важен положительный результат. Все понимают, что если мы не победим Словению, то пройти в Катар будет проблематично», — приводят слова Кобелева «Известия».

По мнению тренера, Словения не выделяется на фоне России или Словакии.

«И Словении необходимо побеждать. Мы понимаем, что выбор у тренера среди футболистов ограниченный, вряд ли на поле выйдет кто-то новый. Схема, может быть, будет другая в этой игре, но чудес ждать точно не стоит. Все те, кто играл со Словакией, выйдут и против Словении. Поэтому ожидания у меня связаны исключительно с положительным результатом, который, повторяю, очень важен для нас. Ведь когда мы говорим о национальной команде, мы подразумеваем весь российский футбол. Сборная России обязана выходить на чемпионат мира по футболу. А с первого места или через стыки — значения не имеет», — сказал он.

Встреча России со Словенией состоится 11 октября в Мариборе. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира чемпионата мира российская сборная с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Словакией в игре седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.