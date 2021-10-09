Карпин рассказал, какой форвард сыграет в матче со Словенией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин расскал, какой из форвардов Фёдор Смолов или Антон Заболотный сыграет в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией.

«Узнаете в день игры», — сказал на пресс-конференции Карпин.

Заболотный заменил Смолова в перерыве игры со Словенией (1:0). Исход матча в Казани решил автогол Милана Шкриньяра.

Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча со Словакией.