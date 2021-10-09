Карпин рассказал, какой форвард сыграет в матче со Словенией
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«Узнаете в день игры», — сказал на пресс-конференции Карпин.
Заболотный заменил Смолова в перерыве игры со Словенией (1:0). Исход матча в Казани решил автогол Милана Шкриньяра.
Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место в группе H.
В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.
Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов поделился эмоциями от матча со Словакией.