Нападающий сборной России Фёдор Смолов оценил мем о своём синяке под глазом, который появился после столкновения с полузащитником национальной команды Далером Кузяевым во время тренировки.

На фотографии, опубликованной на официальной странице национальной команды в Twitter, Смолов показывает мем партнёрам.

11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Встреча состоится 11 октября в Мариборе. Начало игры — в 21:45 мск.

После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Словакией в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.