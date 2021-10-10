Смолов оценил мем о своём синяке под глазом
- РИА Новости
На фотографии, опубликованной на официальной странице национальной команды в Twitter, Смолов показывает мем партнёрам.
Казань ✈️ Марибор pic.twitter.com/p8uAwrI34m— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2021
11 октября состоится матч восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира между сборными России и Словении. Встреча состоится 11 октября в Мариборе. Начало игры — в 21:45 мск.
После семи туров отборочного турнира национальная команда с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям. Словения располагается на третьей позиции с десятью очками.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над Словакией в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.