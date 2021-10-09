Масалитин: если бы не футбольный бог и не Сафонов, сборной России пришлось бы тяжело

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).
Масалитин: если бы не футбольный бог и не Сафонов, сборной России пришлось бы тяжело
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Но если бы не футбольный бог и не Сафонов, нам пришлось бы тяжело. Естественно, не было сыгранности, это было заметно. Карпин пытался изменить игру заменами, но пока не вышли два центральных защитника, игры не было. В какой-то момент минут десять, если не больше, даже не могли перейти центр поля», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Он добавил, что было тяжело играть без травмированных футболистов.

Матч между Россией и Словакией, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Ранее пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России.

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