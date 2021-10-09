Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России
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«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — в шуточной форме написала пресс-служба УЕФА в Twitter.
🇸🇰 Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую 😲#ЧМ2022#РоссияСловакияpic.twitter.com/tATH5OWcRs— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 8, 2021
Матч, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов пропустит матч со Словенией из-за перебора жёлтых карточек.