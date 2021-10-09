Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировала результат матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).

AP

© Roman Kruchinin

«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — в шуточной форме написала пресс-служба УЕФА в Twitter. 🇸🇰 Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую 😲#ЧМ2022#РоссияСловакияpic.twitter.com/tATH5OWcRs — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 8, 2021 Матч, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра. Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов пропустит матч со Словенией из-за перебора жёлтых карточек.