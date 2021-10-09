Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировала результат матча седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии (1:0).
Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России
  • AP
  • © Roman Kruchinin

«Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую», — в шуточной форме написала пресс-служба УЕФА в Twitter.

Матч, проходивший в Казани на «Ак Барс Арене», завершился со счётом 1:0 в пользу россиян. Исход встречи решил автогол Милана Шкриньяра.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов пропустит матч со Словенией из-за перебора жёлтых карточек.

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