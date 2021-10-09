«Пришлось много работать без мяча»: Карпин о проблемах с прессингом, дебюте Терехова и молчаливости Кузяева

В домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 со Словакией сборная России предстала настоящей командой, в которой все бились друг за друга. Об этом после победы с минимальным счётом заявил наставник отечественного коллектива Валерий Карпин. По его словам, подопечные своей самоотверженностью заслужили везение. Также специалист посетовал, что у хозяев совершенно не получался прессинг, оценил дебют Сергея Терехова и рассказал, как Далер Кузяев справился с обязанностями капитана.

Несмотря на важнейшую победу над Словакией в рамках отборочного этапа ЧМ-2022, главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча пребывал не в лучшем настроении. Специалист не скрывал: качество игры подопечных его совершенно не устроило.

«Случаются такие встречи, когда ничего не получается, особенно в атаке. Остаётся просто терпеть и показывать, что мы — команда. По настрою и самоотдаче вопросов к ребятам нет. Все бились друг за друга и умирали на поле. Где-то по этой причине удача повернулась к нам лицом. Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков сыграли достойно. Нельзя отделять их от остальных, но для первой встречи они смотрелись неплохо», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

По его словам, по ходу матча он испытывал сильное чувство тревоги, однако тактические перестановки помогли удержать минимальное преимущество в счёте.

«Мы перешли на расстановку с Дмитрием Бариновым в качестве третьего центрального защитника — 5-4-1. Ждали, проводили контратаки... Сейчас главное — восстановление после тяжёлых 90 минут. Ребятам пришлось много работать без мяча», — добавил наставник.

А уже на пресс-конференции он заявил, что у россиян совершенно не выходило высоко прессинговать гостей. По его мнению, этот компонент получался намного хуже, чем в матче с Хорватией, что приводило к большому количеству потерь.

«У нас совсем не шла игра с мячом. Тяжело постоянно вступать в отбор, когда теряешь его на второй-третьей передаче. Сил на атаку в таком случае уже не остаётся. Это замкнутый круг. Откуда такое количество потерь — большой вопрос, на который у меня сейчас нет ответа», — посетовал тренер.

При этом он не стал связывать слабые действия в прессинге с тем, что расположившиеся в атаке Зелимхан Бакаев, Фёдор Смолов и Арсен Захарян не сыграны друг с другом.

«С Хорватией футболисты впервые пробовали себя в новой схеме. Захарян тогда нормально прессинговал, а Смолов вообще не появился на поле. Бакаев тоже прошёл тот сбор. Поэтому нельзя все беды списывать на то, что они впервые вышли в таком сочетании. Правильная работа в прессинге ведь зависит не только от них, но и от действий опорников. А времени на отработку не хватало ни тогда, ни сейчас. Возможно, с хорватами концентрация была запредельная, поэтому получалось лучше», — предположил специалист.

Также рулевой сборной ещё раз объяснил смысл перестановок, которые произвёл в перерыве. Они были обусловлены желанием обезопасить свои ворота в ситуации, когда практически ничего не получалось на чужой половине.

«Раз не выходило в атаке, нужно было хотя бы в какой-то степени обезопасить себя. Поэтому Баринова опустили в центр обороны. Потом на поле вышел Чистяков, чтобы не допустить больших проблем, хотя они всё равно возникли. Слава богу, обеспечили себе нужный результат. Очень доволен одним — самоотдачей и самоотверженностью всей команды. Это был коллектив, в котором люди бились и умирали на поле. Все на полусогнутых бежали и сражались друг за друга. В этом отношении сегодня на поле присутствовала команда», — порадовался Карпин.

Не могли у наставника не спросить и об отсутствии Маринато Гилерме. Натурализованный бразилец провёл на «ноль» все три сентябрьских матча сборной, но во встрече со Словакией остался в запасе, уступив место в основе Матвею Сафонову.

«Первый раз слышу о том, что он не помог нам из-за повреждения. У Маринато есть проблемы не первый месяц, он сам говорил об ахилловом сухожилии. Но они не мешали ему выходить на поле в сентябре. Травмы не сыграли большой роли при выборе вратаря на сегодняшнюю встречу. Хорошо, что снова не пропустили. Понятно, Матвей спас в нескольких моментах. Он — лучший футболист матча. К сожалению, если вратарь становится лучшим, значит, сборная действовала слабо. Но Матвей на 100% выполнил свою работу», — подчеркнул Карпин.

Остался доволен он и действиями центральных защитников, которые сделали всё, чтобы отечественная национальная команда провела четвёртый «сухой» матч при новом тренере.

«Давайте определимся, много моментов создали словаки или нет? Я считаю — нормально. В трёх предыдущих матчах соперники столько не имели. Связкой Игоря Дивеева и Георгия Джикии доволен, как и остальными. Баринов тоже регулярно опускался в эту зону. Потом вышел Чистяков. Поэтому не стал бы говорить только о них двоих. Но мы сейчас ведём речь об обороне и самоотверженности. Действия же в атаке не зависят от нескольких человек. Да, мы провели четыре встречи на «ноль». Но равнять их под одну гребёнку нельзя. Сегодня нам сопутствовала удача, а также сказалось мастерство защитников и вратаря. Удача присутствует в футболе, однако её необходимо заслужить. Ребята показали себя единой командой, и футбольный бог отдал им должное. Фортуна повернулась лицом», — заявил специалист.

Не обошлось и без вопроса о здоровье российских футболистов, ведь в преддверии октябрьских встреч коллектив остался без целого ряда исполнителей. По словам главного тренера, пока ему ничего не известно о новых повреждениях подопечных.

«Прямо сейчас такой информации нет. По крайней мере, замену по травме, слава богу, никто не просил. Пока спортсмены разгорячённые, их состояние сложно трактовать однозначно. Думаю, поймём всё завтра ближе к обеду, когда они остынут и выспятся. Тогда и начнут вылезать все болячки», — объяснил наставник.

Наконец, он не согласился с тем, что Далер Кузяев не подходит на роль капитана из-за своей молчаливости.

«На следующую игру может выйти и Захарян. Он тоже не самый громкий на поле. Кричать можно и без повязки. Джикия кричит, руководит обороной и без неё. Для капитанства необязательно орать. Если вы так думаете, то ошибаетесь», — подчеркнул Карпин.

В заключение глава сборной назвал не лучшим состояние поля на «Ак Барс Арене», которое критиковал ещё Леонид Слуцкий, но напомнил, что условия были одинаковыми для обеих команд, а потому ссылаться на качество газона не имеет смысла.

«Он был мягким. Поле оказалось не самого лучшего качества. Слишком много песка, а трава молодая и не держит. Что есть, то есть. Думаю, местные агрономы попытались привести газон в максимально пригодное состояние. Но за такой короткий срок идеальным его не сделаешь», — подытожил специалист.