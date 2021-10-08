Арбитр по ошибке чуть не показал красную карточку футболисту сборной Словакии в матче с Россией

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Во втором тайме матча седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии произошёл забавный инцидент.
Арбитр по ошибке чуть не показал красную карточку футболисту сборной Словакии в матче с Россией
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

На 52-й минуте хавбек словацкой команды Юрай Куцка нарушил правила, из-за чего арбитр Матео Лаос решил сделать игроку предупреждение. В итоге судья сначала достал красную карточку, но потом быстро её убрал и показал полузащитнику жёлтую.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки отреагировала на автогол защитника гостей Мартина Шкриньяра в матче Россия — Словакия.

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