Арбитр по ошибке чуть не показал красную карточку футболисту сборной Словакии в матче с Россией
- Reuters
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На 52-й минуте хавбек словацкой команды Юрай Куцка нарушил правила, из-за чего арбитр Матео Лаос решил сделать игроку предупреждение. В итоге судья сначала достал красную карточку, но потом быстро её убрал и показал полузащитнику жёлтую.
Ранее заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки отреагировала на автогол защитника гостей Мартина Шкриньяра в матче Россия — Словакия.