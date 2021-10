Болельщики вывесили оригинальный баннер в поддержку сборной России на матче со Словакией

Болельщики сборной России вывесили баннер в поддержку национальной команды на матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией.

В начале игры болельщики вывесили полотно с изображением главного тренера сборной Валерия Карпина и его подопечных с подписью: Karpin’s Eleven. They are having so much fun its football.

Перевести её можно как «11 друзей Карпина. Они веселятся, это футбол». То есть баннер отсылает к известном фильму «11 друзей Оушена».

Встреча проходит на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана.

Ранее сообщалось, что Россия вышла вперёд в матче со Словакией благодаря автоголу.