Болельщики вывесили оригинальный баннер в поддержку сборной России на матче со Словакией
- Reuters
- © Evgenia Novozhenina
В начале игры болельщики вывесили полотно с изображением главного тренера сборной Валерия Карпина и его подопечных с подписью: Karpin’s Eleven. They are having so much fun its football.
Перевести её можно как «11 друзей Карпина. Они веселятся, это футбол». То есть баннер отсылает к известном фильму «11 друзей Оушена».
Встреча проходит на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана.
Ранее сообщалось, что Россия вышла вперёд в матче со Словакией благодаря автоголу.