Карпин ответил, доволен ли игрой Дивеева и Джикии в матче со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, остался ли он доволен игрой защитников Игоря Дивеева и Георгия Джикии в матче со Словакией в квалификации чемпионата мира.
Карпин ответил, доволен ли игрой Дивеева и Джикии в матче со Словакией
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Давайте, определимся, много моментов создали словаки или нет. Я считаю, нормально. В трёх предыдущих матчах соперники столько не создали. Нашей связкой доволен, как и остальными. Но опять же, чем доволен — самоотверженностью. Баринов тоже часто опускался в центр обороны. Потом вышел Чистяков. Поэтому только о них двоих я бы не стал говорить», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее Карпин прокомментировал сухую серию сборной России под своим руководством.

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