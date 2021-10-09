Карпин ответил, доволен ли игрой Дивеева и Джикии в матче со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, остался ли он доволен игрой защитников Игоря Дивеева и Георгия Джикии в матче со Словакией в квалификации чемпионата мира.

«Давайте, определимся, много моментов создали словаки или нет. Я считаю, нормально. В трёх предыдущих матчах соперники столько не создали. Нашей связкой доволен, как и остальными. Но опять же, чем доволен — самоотверженностью. Баринов тоже часто опускался в центр обороны. Потом вышел Чистяков. Поэтому только о них двоих я бы не стал говорить», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее Карпин прокомментировал сухую серию сборной России под своим руководством.