Карпин прокомментировал сухую серию сборной России под его руководством

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о том, что под его руководством национальная команда пока не пропустила ни одного мяча.

«Все четыре игры под одну гребёнку ровнять нельзя. Сегодня нам сопутствовала удача, а может сказалось и мастерство защитников, вратаря. Но и удача присутствует в футболе часто, её надо заслужить. Ребята показали себя единой командой, а футбольный бог отдал им должное. Удача повернулась лицом», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее Карпин заявил, что первый раз слышит, что изначально со Словакией должен был играть Гилерме.