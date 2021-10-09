Карпин прокомментировал сухую серию сборной России под его руководством

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о том, что под его руководством национальная команда пока не пропустила ни одного мяча.
Карпин прокомментировал сухую серию сборной России под его руководством
  • AP
  • © Roman Kruchinin

«Все четыре игры под одну гребёнку ровнять нельзя. Сегодня нам сопутствовала удача, а может сказалось и мастерство защитников, вратаря. Но и удача присутствует в футболе часто, её надо заслужить. Ребята показали себя единой командой, а футбольный бог отдал им должное. Удача повернулась лицом», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее Карпин заявил, что первый раз слышит, что изначально со Словакией должен был играть Гилерме.

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