Карпин: первый раз слышу, что изначально со Словакией должен был играть Гилерме

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, действительно ли в матче квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией на воротах должен был сыграть Маринато Гилерме, но из-за его травмы вышел Матвей Сафонов.
Карпин: первый раз слышу, что изначально со Словакией должен был играть Гилерме
  • AFP
  • © Roman Kruchinin

«Первый раз слышу об этом. У Гилерме есть проблемы не первый месяц, он сам о них говорил, об ахилловом сухожилии. Но они не помешали ему играть в сентябре. Травма не сыграла огромную роль при выборе вратаря», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее Карпин заявил, что Сергей Терехов и Алексей Сутормин смотрелись достойно в матче со Словакией.

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