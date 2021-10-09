Карпин: Терехов и Сутормин смотрелись достойно в матче со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об игре дебютантов национальной команды Сергея Терехова, Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией.

«Выделять по такой игре не стал бы никого. Но на этом фоне и Терехов, и Сутормин смотрелись достойно. Звёзд с неба не хватали, но играли нормально. Чистяков выиграл здорово, на своём уровне, который он показывает и в «Зените», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее Карпин отметил самоотдачу футболистов сборной России в матче со Словакией.