Карпин отметил самоотдачу футболистов сборной России в матче со Словакией
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«Очень доволен одним — самоотдачей и самоотверженностью всей команды. Это была команда, которая билась и умирала на поле. Все на полусогнутых бежали, боролись и бились друг за друга. В этом отношении на поле сегодня была команда», — заявил Карпин на пресс-конференции.
Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.
Ранее Карпин объяснил причину неудачной игры сборной России со Словакией.