Карпин отметил самоотдачу футболистов сборной России в матче со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, чем остался доволен в матче седьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией.

«Очень доволен одним — самоотдачей и самоотверженностью всей команды. Это была команда, которая билась и умирала на поле. Все на полусогнутых бежали, боролись и бились друг за друга. В этом отношении на поле сегодня была команда», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее Карпин объяснил причину неудачной игры сборной России со Словакией.