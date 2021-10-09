Карпин объяснил причину неудачной игры сборной России со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил причину неудачной игры команды в матче со Словакией в седьмом туре квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Прежде всего, в первом тайме не получалось то, что планировали в плане прессинга. Вчера спрашивали, всё ли впитывают и понимают игроки. Сегодня они не делали это. Вышло даже хуже, чем с Хорватией. Тогда в первые минуты делали, что надо. Не получилась игра с мячом. Когда постоянно совершаешь потери на второй-третьей передаче, тяжело постоянно отбирать. Сил на атаку уже не остаётся. Это замкнутый круг. Откуда такое количество потерь — большой вопрос, на который у меня сейчас нет ответа», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее защитник сборной России по футболу Дмитрий Кудряшов заявил, что Словакия не дала команде сыграть так, как изначально планировалось.