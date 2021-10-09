Кудряшов: Словакия не дала России сыграть так, как мы планировали

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Защитник сборной России по футболу Дмитрий Кудряшов высказался о неудачной игре национальной команды в победном матче над Словакией в квалификации чемпионата мира 2022 года.
Кудряшов: Словакия не дала России сыграть так, как мы планировали
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Соперник не дал действовать нам так, как мы планировали. Какие ещё могли быть причины такой игры, скажет тренерский штаб, чтобы мы исправили ошибки и в следующих матчах не допускали таких ошибок, показывали тот футбол, в который хотим играть», — сказал Кудряшов на пресс-конференции.

Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.

Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов высказался о своём дебюте за сборную России в 31 год.

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