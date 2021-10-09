Кудряшов: Словакия не дала России сыграть так, как мы планировали
- Reuters
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«Соперник не дал действовать нам так, как мы планировали. Какие ещё могли быть причины такой игры, скажет тренерский штаб, чтобы мы исправили ошибки и в следующих матчах не допускали таких ошибок, показывали тот футбол, в который хотим играть», — сказал Кудряшов на пресс-конференции.
Россия обыграла Словакию со счётом 1:0. Для подопечных Валерия Карпина эта победа стала третьей подряд в рамках текущего отборочного цикла. Россияне набрали 16 очков и занимают второе место место в группе H.
Ранее защитник сборной России по футболу Сергей Терехов высказался о своём дебюте за сборную России в 31 год.