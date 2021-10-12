Защитники отечества: как сборная России отомстила Словении и возглавила группу в отборе к ЧМ-2022

Сборная России на выезде обыграла национальную команду Словении в 8-м туре квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года. Встреча в Мариборе завершилась со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе гостей отметились центральные защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Армеец элегантно переправил мяч головой в сетку после подачи со штрафного, а спартаковец отметился красивым ударом через себя. После домашней осечки Хорватии в параллельном матче подопечные Валерия Карпина не только единолично возглавили группу H, но и обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах.

Выездной матч с командой Словении отечественные любители футбола рассматривали исключительно через призму реванша за обиднейшее поражение в ответной стыковой встрече за право поехать на ЧМ-2010. В ноябре 2009-го, возможно, сильнейшая сборная России в истории сенсационно уступила в Мариборе с минимальным счётом и не сумела пробиться на мундиаль. Эта неудача стала настоящим ударом для болельщиков, ведь коллектив под руководством Гуса Хиддинка дошёл до полуфинала Евро-2008, а затем достойно смотрелся в отборочном этапе ЧМ.

Спустя почти 12 лет пути команд вновь пересеклись в рамках квалификации первенства планеты на том же стадионе «Людски врт». Правда, расклады были уже несколько иными. Хозяева отставали от гостей на шесть очков и для того, чтобы сохранить шансы хотя бы на вторую строчку, им требовалась победа. В свою очередь, подопечные Валерия Карпина даже в случае ничейного результата практически гарантировали себе как минимум участие в стыках. В таком случае у Словакии и Словении оставались лишь теоретические шансы обойти их.

Нет смысла в очередной раз обсуждать кадровые проблемы российской сборной, тем более что после победы над Словакией она обошлась без новых потерь, а в строй вернулся отбывший дисквалификацию Алексей Миранчук.

В итоге тренерский штаб произвёл три замены в составе по сравнению с предыдущей игрой. Полузащитник «Аталанты» занял место Арсена Захаряна. Причём легионер расположился на правом краю атаки, а Зелимхан Бакаев — на левом. Новичку Сергею Терехову на фланге обороны тренер предпочёл опытнейшего Фёдора Кудряшова, хотя он в текущем сезоне почти не получает практики в «Антальяспоре». А вместо Александра Ерохина в бой вступил Даниил Фомин.

Если Станислав Черчесов в первом матче между этими командами в Сочи сделал ставку на расстановку с тремя центральными защитниками, то Карпин не стал отходить от схемы 4—3—3. Также любопытно, что капитанскую повязку получил Алексей Сутормин, для которого отчётный поединок за сборную стал только вторым в карьере.

Первый тайм в исполнении сборной России получился, пожалуй, лучшим после прихода Карпина. Хотя стартовые десять минут не предвещали гостям ничего хорошего. Словенцы сходу забрали мяч под свой контроль и заперли соперника на его половине поля.

Однако этот отрезок продолжался совсем недолго. В роли водораздела выступил эпизод с неназначенным пенальти в ворота хозяев. Ян Облак в собственной штрафной сбил Фёдора Смолова, но судья зафиксировал офсайд. Отечественным футболистам произошедшее словно помогло почувствовать уверенность в себе, и они заиграли куда смелее.

На порядок лучше по сравнению с предыдущими встречами шла игра в атаке. Во многом этому способствовали Миранчук и Фомин. Первый придумывал нестандартные ходы возле чужой штрафной, а второй здорово разгонял атаки из глубины.

Символично, что оба приняли участие в создании первого опасного момента. Алексей пяткой выполнил скидку на динамовца, а тот метров с десяти пробил выше перекладины.

Подопечные Матьяжа Кека могли предложить лишь подачи с флангов, с которыми Дивеев и Джикия легко справлялись. К середине тайма хозяева окончательно прижались к своим воротам. И в эти минуты отечественная команда выглядела великолепно. Футболисты буквально плели комбинации и легко проходили оборону оппонента, а при потерях сразу же вступали в отбор. Да и словенцы в обороне действовали далеко не безгрешно.

Голы пришли благодаря удачному розыгрышу стандартных положений. Сначала Далер Кузяев прошёл защитника на левом краю и вынудил того нарушить правила. После великолепной подачи Фомина Дивеев затылком подправил мяч в дальний угол. А затем шедевральным голом отметился Джикия. На подаче углового он, воспользовавшись тем, что словенец толком не дотянулся до мяча, пробил через себя с левой ноги и попал в ближнюю девятку — 2:0 на 32-й минуте.

К сожалению, белая полоса для россиян быстро закончилась. Чёрная началась с вынужденной замены Дивеева. С выходом Максима Осипенко былая стройность в обороне россиян испарилась. Гости почувствовали это, вновь завладели инициативой и очень быстро им удалось возродить интригу. Кудряшов провалился на левом фланге защиты, и словенцы провели молниеносную атаку, которую ударом из пределов штрафной завершил Йосип Иличич. Теперь россиян вновь ждала тяжёлая работа.

И во втором тайме гостям действительно, по большому счёту, пришлось терпеть. Хотя сначала у хозяев получалось немногое. Кек заменил получившего жёлтую карточку Беньямина Вербича на высокого, мощного Беньямина Шешко, и его команда перешла на расстановку 4—3—3 при том, что Иличич сместился направо, где непросто приходилось Кудряшову. Но больше опасности шло с противоположного края. Сутормин далеко не всегда действовал уверенно и довольно часто нарушал правила. Соперники чувствовали это и пытались давить именно на его зону. Впрочем, их атаки по-прежнему чаще заканчивались бесхитростными подачами в штрафную.

Россияне же, в отличие от матча со Словакией, при первом удобном случае убегали в контратаки. Однако подопечным Карпина не хватало завершающего удара. Зачастую они пытались разыграть мяч до верного вместо того, чтобы совершить решающее действие. В результате потревожил Облака только Бакаев, который в середине тайма запомнился неопасным выстрелом из-за пределов штрафной.

Однако чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем больше отечественный коллектив прижимался к собственным воротам. К тому же многие футболисты уже с трудом передвигали ноги от усталости. Особенно тревожно за них стало, когда Ясмин Куртич с близкого расстояния отправил снаряд головой в сетку, перепрыгнув Кузяева. Рефери Артур Соареш Диаш общался с помощниками порядка двух минут, но, к счастью, повтор смотреть не пошёл, зафиксировав офсайд.

Следом Карпин выполнил крайне своевременные замены, которые помогли его подопечным удержать минимальное преимущество. Сначала он освежил атакующую линию, бросив в бой Антона Заболотного и Арсена Захаряна. Форвард отведённое ему время использовал с максимальной пользой: заработал на себе несколько фолов и помог партнёрам потянуть время.

А в концовке тренерский штаб, как и в Казани в пятницу, перешёл на схему с тремя центральными защитниками, выпустив Дмитрия Чистякова. Эта рокировка тоже полностью себя оправдала. В добавленное время словенцы хотя и активно грузили мяч в чужую штрафную, особых дивидендов из этого не извлекли. Им не удалось нанести ни одного акцентированного удара по воротам.

После финального свистка отечественные спортсмены без сил упали на газон. Они одержали важнейшую победу в Мариборе и взяли реванш за поражение 12-летней давности. Более того, этот успех позволил команде выйти на первое место в группе, ведь Хорватия в параллельном поединке дома разошлась миром со Словакией — 2:2.