Сутормин станет капитаном сборной России в своём втором матче за национальную команду

Вингер Алексей Сутормин выведет сборную России по футболу в качестве капитана на матч восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со Словенией.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Таким образом, 27-летний игрок примерит на себя капитанскую повязку уже во втором своём матче за сборную. Первой игрой в составе российской команды для него стала встреча со Словакией (1:0), которая состоялась 8 октября.

Матч Словения — Россия пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе сборной России на матч со Словенией.