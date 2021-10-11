Сутормин станет капитаном сборной России в своём втором матче за национальную команду
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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Таким образом, 27-летний игрок примерит на себя капитанскую повязку уже во втором своём матче за сборную. Первой игрой в составе российской команды для него стала встреча со Словакией (1:0), которая состоялась 8 октября.
Матч Словения — Россия пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе сборной России на матч со Словенией.