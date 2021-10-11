Миранчук выйдет в стартовом составе сборной России на матч со Словенией

Стал известен состав сборной России по футболу на матч восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со Словенией.

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С первых минут на поле в составе национальной команды выйдут Матвей Сафонов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук и Фёдор Смолов. Встреча пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск. Ранее экс-полузащитник национальной команды Динияр Билялетдинов выразил мнение, что Россия должна играть в атакующий футбол со Словенией.