Миранчук выйдет в стартовом составе сборной России на матч со Словенией

Короткая ссылка
Стал известен состав сборной России по футболу на матч восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года со Словенией.
Миранчук выйдет в стартовом составе сборной России на матч со Словенией
  • © РФС

С первых минут на поле в составе национальной команды выйдут Матвей Сафонов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Даниил Фомин, Зелимхан Бакаев, Алексей Миранчук и Фёдор Смолов.

Встреча пройдёт в Мариборе на стадионе «Людски врт». Начало — в 21:45 мск.

Ранее экс-полузащитник национальной команды Динияр Билялетдинов выразил мнение, что Россия должна играть в атакующий футбол со Словенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить