Билялетдинов считает, что Россия должна играть в атакующий футбол со Словенией

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словении.

«Надо сделать акцент на атаку. Нужно больше атакующих действий, пусть даже это будут контратаки. Впереди надо быстрее двигаться», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Футболист вспомнил поражение российской сборной (0:1) в Мариборе в 2009 году. По его мнению, тогда команда Гуса Хиддинка была неготова к натиску словенцев. А также сказалось на результате удаление Александра Кержакова.

«Сафонов сейчас на кураже, хорошо складывается для него этот сбор. Пускай продолжит в том же духе, главное — тащить и ещё раз тащить. Ребята в нападении смогут создать свои моменты», — сказал Билялетдинов.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная России по итогам семи туров занимает второе место в отборочной группе, набрав 16 очков.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча со Словенией.