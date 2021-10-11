Билялетдинов считает, что Россия должна играть в атакующий футбол со Словенией
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«Надо сделать акцент на атаку. Нужно больше атакующих действий, пусть даже это будут контратаки. Впереди надо быстрее двигаться», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».
Футболист вспомнил поражение российской сборной (0:1) в Мариборе в 2009 году. По его мнению, тогда команда Гуса Хиддинка была неготова к натиску словенцев. А также сказалось на результате удаление Александра Кержакова.
«Сафонов сейчас на кураже, хорошо складывается для него этот сбор. Пускай продолжит в том же духе, главное — тащить и ещё раз тащить. Ребята в нападении смогут создать свои моменты», — сказал Билялетдинов.
Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — в 21:45 мск.
Сборная России по итогам семи туров занимает второе место в отборочной группе, набрав 16 очков.
Ранее бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча со Словенией.