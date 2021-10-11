Червиченко о матче Словения — Россия: будет цирк, если мы их обыграем

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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча восьмого тура квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со Словенией.
Червиченко о матче Словения — Россия: будет цирк, если мы их обыграем
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«Есть опасение, да ещё и какое, что фарт сборной России в скором времени может закончиться. Когда-то такое всегда заканчивается и оборачивается диким невезением — вопрос только, когда за нами придёт эта баба с косой и даст по шее», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По его мнению, в нынешней ситуации сборной России можно рассчитывать только на удачу. Он подчеркнул, что футболисты не могут демонстрировать свои лучшие качества. Отметив, что только голкипер Матвей Сафонов показывает настоящее мастерство.

«Если вспоминать 2009-й, то игроки сейчас все другие, но Словения для нас — страна-поганка. То российские клубы терпят от них какие-то неприятности, то сборная. Представляете, какой будет цирк, если мы каким-то образом выиграем у Словении и выйдем на первое место? Вот будет праздник маразма», — сказал Червиченко.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная России по итогам семи туров занимает второе место в отборочной группе, набрав 16 очков.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча между сборными Словении и России.

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