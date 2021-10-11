Губерниев: словенцы, возможно, даже повозят нас немножко

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России.

«Матч будет трудным. Мы будем играть на территории Словении, они будут атаковать, возможно, даже повозят нас немножко. Но я рассчитываю на то, что мы найдём лазейку и забьём на один мяч больше. Если вспоминать 2009 год и матч со Словенией, тогда матч был решающим, а сейчас один из решающих. Марибор место несчастливое было когда-то, но пора сделать его нашим. Сегодня мы выиграем 1:0», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная России по итогам семи туров занимает второе место в отборочной группе, набрав 16 очков.

Ранее Николай Валуев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России.