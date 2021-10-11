Валуев: переживаю из-за игры, которую показывают наши футболисты

Депутат Государственной думы России Николай Валуев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России.

«Тяжело сказать, как для сборной России пройдёт эта встреча. Словения — очень сложный соперник. Ощущаю тревогу перед игрой, словенцы очень непростые. Во многом переживаю из-за игры, которую показывают наши футболисты», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная России по итогам семи туров занимает второе место в отборочной группе, набрав 16 очков.

Ранее заслуженный артист России, болельщик футбола Владимир Пресняков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России.