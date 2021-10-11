Пресняков — о матче Словении и России: буду рад ничейному результату

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Заслуженный артист России, болельщик футбола Владимир Пресняков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Словении и России.
Пресняков — о матче Словении и России: буду рад ничейному результату
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«В сегодняшней игре сборной России нужно не проиграть, это самое главное. Если мы хотим занять первое место, в Хорватии нужно будет побеждать, без вариантов. Нашей команде для второго места нужна минимум ничья и победа над киприотами в Санкт-Петербурге. Поэтому я буду рад и ничейному результату», — поделился Пресняков мыслями о раскладе в группе в беседе со «Спорт-Экспрессом»

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная России по итогам семи туров занимает второе место в отборочной группе, набрав 16 очков.

Ранее бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

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