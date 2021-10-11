Бывший футболист сборной Словении: Карпину нельзя вести себя с игроками как с котятами

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Бывший футболист «Крыльев Советов» и сборной Словении Суад Филекович высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.
Бывший футболист сборной Словении: Карпину нельзя вести себя с игроками как с котятами
  • © РФС

«Валерий Карпин — тот, кто нужен сборной России, он боец. Нельзя с игроками вести себя как с котятами, гладить их и ухаживать. Нужно быть требовательным: «Давайте, ребята, давайте, покажите мне всё, что умеете, вы должны быть агрессивными и наглыми!» Пусть футболисты ненавидят тренера за его методы, но они должны играть сердцем. Всё так же и в Словении, в этом мы с вами похожи», — цитирует футболиста РИА Новости.

Матч Словения — Россия состоится 11 октября в Мариборе. Начало встречи — в 21:45 мск.

Напомним, что Валерий Карпин летом возглавил сборную России, сменив на посту главного тренера команды Станислава Черчесова.

Ранее Сутормин заявил, что готов стать капитаном сборной России в матче со Словенией.

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