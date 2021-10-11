Россия в гостях обыграла Словению и возглавила группу H в отборе к ЧМ-2022

Сборная России по футболу на выезде переиграла Словению в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счётом 2:1.

На 28-й минуте россияне вышли вперёд благодаря голу Игоря Дивеева, который неотразимо пробил головой после навеса Даниила Фомина со штрафного, а через четыре минуты национальная команда удвоила своё преимущество (32'): последовала подача с углового, Фёдор Смолов пяткой отыгрался на Георгия Джикию, а тот забил ударом через себя.

Хозяева отличились единственный раз на 40-й минуте. Йосип Иличич поразил ворота Матвея Сафонова после паса пяткой в одно касание от Андража Шпорара.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 19 очков и поднялись на первое место группы H. Словенцы располагаются на третьей строчке (11).

Ранее сообщалось, что судья не засчитал второй гол Словении в матче с Россией из-за офсайда.