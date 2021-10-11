Россия в гостях обыграла Словению и возглавила группу H в отборе к ЧМ-2022

Короткая ссылка
RT
Сборная России по футболу на выезде переиграла Словению в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Россия в гостях обыграла Словению и возглавила группу H в отборе к ЧМ-2022
  • AP

Встреча прошла в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счётом 2:1.

На 28-й минуте россияне вышли вперёд благодаря голу Игоря Дивеева, который неотразимо пробил головой после навеса Даниила Фомина со штрафного, а через четыре минуты национальная команда удвоила своё преимущество (32'): последовала подача с углового, Фёдор Смолов пяткой отыгрался на Георгия Джикию, а тот забил ударом через себя. 

Хозяева отличились единственный раз на 40-й минуте. Йосип Иличич поразил ворота Матвея Сафонова после паса пяткой в одно касание от Андража Шпорара.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина набрали 19 очков и поднялись на первое место группы H. Словенцы располагаются на третьей строчке (11).

Ранее сообщалось, что судья не засчитал второй гол Словении в матче с Россией из-за офсайда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить