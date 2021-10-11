Булыкин считает, что на игре в атаке сборной России сказывается отсутствие Головина и Миранчука

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией высказался по поводу атакующих действий национальной команды.

«Есть масса причин, почему сборная не забивает, и о них можно долго говорить. Естественно, сказывается отсутствие лидеров — Алексея Миранчука и Александра Головина, которые могут вести команду за собой. Кроме того, без сомнения, нападающие могли бы проявлять себя лучше. Наверное, совокупность этих проблем и влияет на отсутствие большого количества моментов и голов. Однако хорошо, что есть результат», — сказал Булыкин в интервью RT.

По его мнению, в каждой схеме необходимо отталкиваться от типа форварда, хотя каждого нападающего так или иначе нужно снабжать мячами.

«Когда на острие находятся Артём Дзюба, Антон Заболотный или Александр Соболев, то это сделать гораздо проще. Они высокорослые и борются за любой навес и прострел — создают больше возможностей для гола. Если же на поле Смолов, то для него необходимо создать пространство, хорошо разыгрывать мяч, а взаимопонимание должно быть на уровне. Фёдору нужны быстрые помощники, которые будут отдавать острые передачи. Кстати, это может делать и Арсен Захарян. На самом деле ребята умеют забивать, просто пока так складываются матчи», — заявил Булыкин.

Ранее экс-полузащитник сборной России Александр Самедов заявил, что ещё не все игроки сборной России понимают тактические требования Карпина.