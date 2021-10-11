Самедов: думаю, ещё не все игроки сборной России понимают тактические требования Карпина

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов в преддверии матча отбора ЧМ-2022 со Словенией предположил, почему национальная команда в последних матчах допустила много ударов по своим воротам.

«Думаю, пока ещё не все игроки понимают какие-то тактические моменты. Нужно время. Всё же новый тренерский штаб, требования, схема. Хотя результата всё равно пока удаётся добиваться. Вероятно, что также у некоторых срабатывает психология: важнее отстоять результат и сохранить ворота в неприкосновенности», — сказал Самедов в интервью RT.

При этом он отметил, что игроки максимально сконцентрированы и максимально выгладываются на поле, так как хотя побороться за прямой выход на чемпионат мира в Катаре.

Ранее экс-тренер национальной команды Борис Игнатьев объяснил, за счёт чего сборная России по футболу может превосходить соперников.