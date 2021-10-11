Самедов: думаю, ещё не все игроки сборной России понимают тактические требования Карпина

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов в преддверии матча отбора ЧМ-2022 со Словенией предположил, почему национальная команда в последних матчах допустила много ударов по своим воротам.
Самедов: думаю, ещё не все игроки сборной России понимают тактические требования Карпина
  • © РФС

«Думаю, пока ещё не все игроки понимают какие-то тактические моменты. Нужно время. Всё же новый тренерский штаб, требования, схема. Хотя результата всё равно пока удаётся добиваться. Вероятно, что также у некоторых срабатывает психология: важнее отстоять результат и сохранить ворота в неприкосновенности», — сказал Самедов в интервью RT.

При этом он отметил, что игроки максимально сконцентрированы и максимально выгладываются на поле, так как хотя побороться за прямой выход на чемпионат мира в Катаре.

Ранее экс-тренер национальной команды Борис Игнатьев объяснил, за счёт чего сборная России по футболу может превосходить соперников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить