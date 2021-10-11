Игнатьев объяснил, за счёт чего сборная России по футболу может превосходить соперников

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев перед матчем со Словенией в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года высказался о стартовом прессинге национальной команды и объяснил, за счёт чего подопечные Валерия Карпина могут превосходить соперников.
Игнатьев объяснил, за счёт чего сборная России по футболу может превосходить соперников
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«Сейчас такая тенденция: чемпионаты мира и другие крупнейшие турниры показывают, насколько мощным оружием является прессинг. Но важно иметь хорошую физическую готовность. А мы уже определились — уровень мастерства у нас невысокий. Какой у нас тогда козырь? Если мастерства недостаточно, нужно больше бегать. При прессинге как раз необходимо проявлять силу воли и показывать свою физическую готовность. Карпин выбрал этот путь. Он заставляет подопечных отбирать мяч на чужой половине, чтобы соперник совершал ошибки и выбирал неверный вариант для развития собственных атак», — сказал Игнатьев в интервью RT.

Однако он подчеркнул, что на данном этапе сборной необходимо выигрывать за счёт качественных действий исполнителей, ведь России не будет всегда везти так же, как это было в матче со Словакией.

«При этом мы чётко понимаем, что победа при плохой игре — это лучше, чем ничего. Порой случается наоборот: показываешь хороший футбол, но не добиваешься успеха. Те же словаки утверждают, что были лучше. Нам же нужно выходить на определённый уровень подготовки отдельно взятых исполнителей, команды и всего нашего футбола», — отметил специалист.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу назвал Карпина хорошим стратегом.

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