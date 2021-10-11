Экс-тренер сборной России по футболу назвал Карпина хорошим стратегом

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что после победного матча со Словакией (1:0) в отборе ЧМ-2022 нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина можно назвать хорошим стратегом.
Экс-тренер сборной России по футболу назвал Карпина хорошим стратегом
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«Карпин продемонстрировал, что умеет выходить из сложной ситуации, показал себя человеком, понимающим детали и тактические нюансы. Специалистом, который не боится принимать решения. Он чётко спрогнозировал, как нужно действовать для победы. Но если бы Валерий Георгиевич ошибся, мы бы говорили: «Он перестраховался, и ему не хватило смелости». Зато теперь можно назвать его хорошим стратегом», — сказал Игнатьев в интервью RT.

Ранее Игнатьев допустил, что сборная России по футболу может сыграть со Словенией в пять защитников.

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