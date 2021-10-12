Нурмагомедов отреагировал на гол Джикии через себя в матче со Словенией
- Reuters
- © Borut Zivulovic
Нурмагомедов опубликовал в «сториз» в своём Instagram-аккаунте фото Джикии и подписал следующим образом: «Сахар убрал — и пошли удары».
Джикия забил в минувшем матча победный мяч.
Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.
Ранее Карпин высказался о голе Джикии через себя в матче со Словенией.