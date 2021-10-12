Нурмагомедов отреагировал на гол Джикии через себя в матче со Словенией

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пошутил по поводу гола защитника сборной России по футболу Георгия Джикии в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.

Нурмагомедов опубликовал в «сториз» в своём Instagram-аккаунте фото Джикии и подписал следующим образом: «Сахар убрал — и пошли удары».

Джикия забил в минувшем матча победный мяч.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее Карпин высказался о голе Джикии через себя в матче со Словенией.