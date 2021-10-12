Карпин высказался о голе Джикии через себя в матче со Словенией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился мнением о голе защитника национальной команды Георгия Джикии в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.

«Сам по себе гол Джикии получился нестандартным и необычным для защитника. Но мы наигрывали такой угловой. Правда, что не в таком виде будем замыкать. Два года почти Словения не пропускала с угловых, говорили ребятам, чтобы сделали так, чтобы пропустили. Взял их на слабо. Аж два сегодня забили по итогу», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее тренер сборной Словении признался, что разочарован результатом матча с Россией.