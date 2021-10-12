Тренер сборной Словении признался, что разочарован результатом матча с Россией

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Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек прокомментировал поражение от России в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Тренер сборной Словении признался, что разочарован результатом матча с Россией
  • AP

«Результат — большое разочарование. Особенно после того, как мы пропустили два мяча, несмотря на хорошее начало игры. Жалко, что всё так закончилось, ведь мы показывали хорошую интенсивность. В любом случае поздравляю российскую команду с победой», — приводит слова Кека «Матч ТВ».

Он также отметил, что сегодня перед ним предстала совсем другая сборная России по сравнению с той, которая была в первом матче в Сочи (1:2). По его мнению, команда Валерия Карпина является быстрой и гибкой.

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катар.

Ранее исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что счастлив после победы сборной России над Словенией.

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