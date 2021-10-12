Хачатурянц заявил, что счастлив после победы сборной России над Словенией

Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на победу национальной команды над Словенией в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Счастлив! Просто другая игра! Супер! С чем это связано? С Карпиным, с командой!» — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место в группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катаре.

Ранее Карпин ответил, что сборной России осталось сделать для попадания на ЧМ-2022.