Хачатурянц заявил, что счастлив после победы сборной России над Словенией
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«Счастлив! Просто другая игра! Супер! С чем это связано? С Карпиным, с командой!» — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
Россия на выезде обыграла Словению со счётом 2:1, набрала 19 очков и возглавила турнирную таблицу группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум второе место в группе, что даёт право участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира в Катаре.
Ранее Карпин ответил, что сборной России осталось сделать для попадания на ЧМ-2022.